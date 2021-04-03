شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد محطة سكك حديد المنيا .. ويلتقي سائقي قطارات المنيا وبني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ صباح اليوم، الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لحركة قطارات الصعيد، بدأت من محطة سكك حديد مصر، حيث استقل قطار 980 vip، المتجه إلى محافظات الصعيد، من محطة سكك مصر، وصول لمحطة سكك حديد المنيا، حيث يتفقد المحطة .

ويلتقي وزير النقل سائقي القطارات بمحافظتي المنيا، وبني سويف، والعاملين بالهيئة. عقب ذلك يقوم بالتوجه إلى محافظة الفيوم، حيث تفقد العمل بورش شكك حديد كوم ابو راضي .