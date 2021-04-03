شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 3 إبريل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد أسعار الذهب في معاملات اليوم السبت 3 أبريل استقرارا في أسواق المال ومحال الصاغة وأيضا في البورصات العالمية.

تقدم «المصري اليوم» خدمة للقرائها بعرض أسعار أعيرة الذهب 24 و21 و18وايضا سعر الجنيه الذهب في الأسواق المصرية في بداية تعاملات اليوم السبت 3- 4- 2021 .

سعر جرام عيار 24 في بداية تعاملات اليوم

الذهب عيار24 يتراوح سعره بين 862 و865 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت

يتراوح سعره بين 754 و757 جنيهًا، وهو الأكثر مبيعا محالات الصاغة داخل الأسواق المصرية.

جرام الذهب عيار 18

يتراوح سعره في بداية تعاملات اليوم السبت بين 646 و649 جنيهًا.

الجنيه الذهب بداية تعاملات اليوم 3 أبريل.

سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم السبت في البورصات العالمية يتراوح بين 6048 و6320 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم السبت

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 861714 و864000 جنيهًا.

الأونصة في نهاية اليوم

سعر أونصة الذهب اليوم السبت يتراوح بين 1730 دولار.

يذكر أن سعر الذهب في مصر مرتبط بحركة أسعار أونصة الذهب عالميا، ويختلف أسعاره حسب المصنعية من محل صاغة إلى آخر،، كما تختلف أسعار المصنعية أيضا من محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر بنسب تتراوح بين 7% وو10% من سعر جرام الذهب.