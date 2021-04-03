شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء قسم عزل بمستشفى القرنة المركزي في حالة تزايد أعدد مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور مصطفي حفني مدير مستشفي القرنة المركزي بانه سوف يتم انشاء قسم عزل داخل المستشفي في حالة تزايد اعدد مصابي كورونا لخدمة أهالي مركز القرنة.

وأضاف أن هناك 14 سريرا و7 أسرة عناية مركزة وناشد مصطفي حفني بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي واتباع كافة الإجراءات للحماية والوقاية من فيروس كورونا .

وقدم مدير مستشفى القرنة المركزى الشكر للمستشار مصطفي الهم، و الدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر والدكتورة الهام احمد وكيل مديرية الشئون الصحية بالأقصر علي ما يقدموه من دعم للمستشفي لمواجهة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لاهالى غرب الأقصر.