شكرا لقرائتكم خبر عن رياح باردة وشبورة.. تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت 3 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت خبراء الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 3 أبريل، بأنه سيكون لطيفا نهارا على محافظتي القاهرة والجيزة، ومحافظات الوجه البحري ومدن السواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء وبارد ليلًا على كل أنحاء البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة لطقس اليوم 3 – 4 – 2021.

أكدت هيئة الأرصاد ان الظواهر الجوية لطقس اليوم السبت ان حركة الرياح على محافظة جنوب سيناء، مع وجود تكون الشبورة في فترة الصباح على مناطق من القاهرة والجيزة، والوجه البحري.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أوضح الخبراء أن حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج بنسبة تتراوح من 1 إلى 1.5 متر، مع وجود الرياح السطحية جنوبية في منطقة غربية إلى جنوبية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع في الموج من 2 إلى 3 أمتار، مع وجود رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم السبت 3 أبريل في القاهرة ومحافظات

القاهرة: العظمى 23 والصغرى 12 درجة.

الإسكندرية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة.

وادي النطرون: العظمى 22 والصغرى 12 درجة.

طنطا: العظمى 22 والصغرى 12 درجة درجة.

شبين الكوم: العظمى 23 والصغرى 11 درجة.

دمنهور: العظمى 22 والصغرى 12 درجة.

بلطيم: العظمى 20 والصغرى 12 درجة.

مطروح: العظمى 20 والصغرى 12 درجة.

السلوم : العظمى 23 والصغرى 11 درجة.

سيوة: العظمى 23 والصغرى 10 درجة.

بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 13 درجة.

دمياط: العظمى 20 والصغرى 12 درجة.

الزقازيق: العظمى 21 والصغرى 13 درجة.

المنصورة: العظمى 22 والصغرى 11 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 24 والصغرى 11 درجة.

السويس: العظمى 23 والصغرى 11 درجة.

العريش : العظمى 22 والصغرى 12 درجة.

رفح: العظمى 21 والصغرى 13 درجة.

رأس سدر: العظمى 24 والصغرى 12 درجة.

نخل: العظمى 22 والصغرى 6 درجة.

نويبع: العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

طابا: الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

كاترين: الحرارة العظمى 20 والصغرى 6 درجة.

الطور: الحرارة العظمى 27 والصغرى 16 درجة.

شرم الشيخ: الحرارة العظمى 25 والصغرى 18 درجة.

الغردقة: الحرارة العظمى 25 والصغرى 14 درجة.

مرسى علم: الحرارة العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

الفيوم: الحرارة العظمى 24 والصغرى 9 درجة.

بني سويف: الحرارة العظمى 22 والصغرى 9. درجة

المنيا: الحرارة العظمى 25 والصغرى 10 درجة.

أسيوط: الحرارة العظمى 25 والصغرى 10 درجة.

سوهاج: الحرارة العظمى 26 والصغرى 11 درجة.

قنا: الحرارة العظمى 26 والصغرى 11 درجة.

الأقصر: الحرارة العظمى 27 والصغرى 14 درجة.

أسوان: الحرارة العظمى 28 والصغرى 15 درجة.

إدفو: الحرارة العظمى 27 والصغرى 13 درجة

الوادي الجديد: الحرارة العظمى 26 والصغرى 10 درجة.

شلاتين: الحرارة العظمى 28 والصغرى 18 درجة.

حلايب: الحرارة العظمى 25 والصغرى 19 درجة.