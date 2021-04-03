شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت اليوم، مديرية الطب البيطري بالمنيا، الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك وفقا لخطة التحصين المعلن عنها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

قال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن هذا المرض يعد من أخطر الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والتي تعد كإحدى دعائم الاقتصاد القومي.

وناشد «عثمان» جميع مربي الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي، لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى، لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية والاقتصاد القومي.