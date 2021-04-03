شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم السبت، قرارا بإبعاد خالد رياض الخطيب "سورى الجنسية" خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 21/فبراير،2021، بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.