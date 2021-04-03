شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 14 مشروعا لتطوير جامعة الوادى بمليار و64 مليون جنيه..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة الوادى الجديد.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء كلية الطب وكلية التربية وملحقاتها، والمرحلة الأولى من مبنى كلية العلوم (شرق وغرب)، وملاعب ومبنى إدارى كلية التربية الرياضية.

وأضاف التقرير، أنه جارى استكمال المرحلة الثانية من مبنى كلية العلوم (شرق) ومبنى علوم (غرب) ومبنى التربية الرياضية، ورفع كفاءة البنية التحتية وسور الجامعة، وإنشاء كليتى الزراعة والطب البيطرى وكذلك إنشاء دار الضيافة الفندقى وتأهيل وتطوير مبانى الكليات لتكون جاهزة لتطبيق الاختبارات الإلكترونية.

وأوضح التقرير، أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها فى جامعة الوادى الجديد تبلغ نحو (مليار و64 مليون جنيه)، بإجمالى 14 مشروعا ما بين تعليمى وإنتاج وخدمى .

وأشاد وزير التعليم العالى بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة الوادى الجديد، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكافة عناصرها.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.



