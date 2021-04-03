شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح للطلاب المصريين بالخارج تحميل أسئلة الامتحانات عبر موقع الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للطلاب المصريين فى الخارج تحميل الامتحانات على موقعها الرسمى، والإجابة عنها فى المنزل وتسليمها للسفارة التى تتبع الدولة المقيم بها الطالب.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توفير أرقام تليفونات لتلقى استفسارات أولياء الأمور والطلاب عن أى شيء يخص ورقة الأسئلة من خلال التواصل :

تلفونياً : 00201007902644 - 00201221177406 -تلفونياً / واتساب : 00201111667626

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات بدأت اليوم 3 أبريل وتستمر حتى 13 من نفس الشهر، ويؤدى الطلاب الامتحان من المنزل، كما أن جدول الامتحان راعى الجائحة العالمية لفيروس كورونا.

وحددت الوزارة خطوات أداء الطلاب للامتحانات كالتالى:

ـ سيتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا فى الخارج.

ـ يتاح الامتحان فى المواعيد المحددة كل مادة.

ـ الطالب سيقوم بطباعة الامتحان والإجابة عليها فى المنزل.

ـ تعقد بنظام الكتاب المفتوح.

ـ يدون الطالب الاسم رباعي- رقم الجلوس.

ـ يكتب أيضا السفارة- الدولة - الصف الدراسى.

ـ يكتب البيانات على كل ورقة إجابة لكل مادة.

ـ يتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي.

ـ تسلم ورقة الإجابة فى المواعيد التى تحددها السفارة.

ـ الطالب المتخلف عن الامتحانات فى المواعيد المقررة له دور ثانى.