شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الطلاب المصريين بالخارج من الرابع الابتدائى للثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم السبت 3 أبريل الجارى امتحانات الصفوف الدراسية من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى للطلاب المصريين فى الخارج وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربى أو لغات أو دمج، كما اتاحت الوزارة الامتحانات على موقع أبنائنا فى الخارج فى المواعيد المحددة فى الجدول لكل مادة، مشيرة إلى أن الطالب سيقوم بطباعتها والإجابة عليها فى المنزل، حيث إنها بنظام الكتاب المفتوح open book وتدوين (الاسم رباعي- رقم الجلوس- السفارة- الدولة - الصف الدراسي) على كل ورقة إجابة لكل مادة، ويتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافى طبقًا للمواعيد التى تحددها السفارة.

وشددت الوزارة على أن يؤدى الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي، مؤكدة، أن الطالب المتخلف عن الامتحانات فى المواعيد المقررة سيكون له دور ثاني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات بدأت اليوم 3 أبريل وتستمر حتى 13 من نفس الشهر، ويؤدى الطلاب الامتحان من المنزل، كما أن جدول الامتحان راعى الجائحة العالمية لفيروس كورونا.

وحددت الوزارة خطوات أداء الطلاب للامتحانات كالتالى:

ـ سيتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا فى الخارج.

ـ يتاح الامتحان فى المواعيد المحددة كل مادة.

ـ الطالب سيقوم بطباعة الامتحان والإجابة عليها فى المنزل.

ـ تعقد بنظام الكتاب المفتوح.

ـ يدون الطالب الاسم رباعي- رقم الجلوس.

ـ يكتب أيضا السفارة- الدولة - الصف الدراسى.

ـ يكتب البيانات على كل ورقة إجابة لكل مادة.

ـ يتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي.

ـ تسلم ورقة الإجابة فى المواعيد التى تحددها السفارة.

ـ الطالب المتخلف عن الامتحانات فى المواعيد المقررة له دور ثانى.