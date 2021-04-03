شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تتابع جهود برنامج "تنمية صعيد مصر" بسوهاج وقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن إجراء برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر" من خلال مكتب التنسيق والوحدة التنفيذية بمحافظة سوهاج زيارات مرجعية لـ 20 ورشة من أعضاء تكتل الأثاث بطهطا محافظة سوهاج لمعرض لومارشيه، وهو المعرض الأكبر والأهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد 4 من مصانع الأثاث المتطورة في القاهرة الكبرى وذلك فى الأسبوع الأخير من شهر مارس 2021 بالتنسيق مع غرفة صناعة الأثاث.

وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان، إن الهدف من تلك الزيارات تذليل العقبات ومواجهة تحديات الإنتاج من خلال التعرف على الآلات والمعدات الحديثة والأساليب المطورة لزيادة القدرة الإنتاجية لتلك التكتلات والتعرف على آخر ما وصل إليه مجال تصنيع وبيع الأثاث، وذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير هذا التكتل إنتاجياً وتسويقياً وإدارياً، مما يعود على التكتل بالفائدة في تطوير أدوات الإنتاج لزيادة الإنتاجية والكفاءة.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى اهتمام الوزارة بدعم وتعزيز التنمية الاقتصادية بمحافظتى قنا وسوهاج ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة من خلال تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية، وهو ما يتماشى مع التوجهات الرئاسية بشأن أعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية، نظراً لما يمكن أن توفره تلك المشروعات من فرص عمل للشباب وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبمشاركة ممثلي وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تناول الاجتماع آليات الإسراع في تنفيذ خطط عمل تطوير المرحلة الأولى من التكتلات الاقتصادية والتي تحوي حزمة من التدخلات والمشروعات الجاري تنفيذها بالاتفاق مع ممثلي القطاع الخاص من صغار وكبار المستثمرين وتشمل تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وكذا التنسيق مع كبرى بيوت الخبرة الدولية والمحلية لاستخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية في الصعيد من الترويج لمنتجاتها في الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة.

وقال "شعراوى"، إنه تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار ودعم العمالة بها وتطوير منظومة الإنتاج من خلال مراكز تدريب متخصصة تكون معنية برفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة.

كما أكد وزير التنمية المحلية، عزم الوزارة تعميم تجربة تنمية التكتلات الاقتصادية على باقي محافظات الجمهورية استناداً إلى الميزات النسبية المرتبطة بموارد كل محافظة.

وكان اللواء محمود شعراوى قد عقد عدداً من الاجتماعات خلال الفترة الماضية مع فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لاستعراض الخطط التنفيذية لتكتلات التنمية الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج وهي تكتل التللي بجزيرة شندويل وتكتل الأثاث بطهطا بمحافظة سوهاج، وتكتل العسل الأسود بنجع حمادي وتكتل الفركا بنقادة بمحافظة قنا من خلال توجيه أكثر من 418 مليون جنيه يتم استثمارها العام الجاري في خطة المرحلة الأولى لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج.

وتابع شعراوى، أن الهدف من تلك الخطط هو تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية بما يرفع مستوى الأرباح المحصلة و التنسيق مع كبرى بيوت الخبرة الدولية والمحلية لاستخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية في الصعيد من اقتحام الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حريصة على استغلال كل الميزات التنافسية للقرية المصرية في كافة المجالات و تقديم كل الدعم لنجاح تلك المنصة للمساهمة بشكل مباشر في تطوير الريف المصري وتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى في تحسين مستوي معيشة المواطنين .