شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و190 مليون جنيه إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، إنه رغم الظروف الاقتصادية فى العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا، فإن هيئة الأوقاف المصرية حققت العديد من الأرقام القياسية فى مجال الاستثمار وتحصيل حقوقها.

وقال عبد الله فى تصريحات له اليوم، إن ذلك يأتى بدعم كل أجهزة ومؤسسات الدولة ذات الصلة بشئون الأوقاف وبما اتخذته الهيئة من خطوات جادة فى مجال استثمار أعيان الوقف وضبط جميع شئونها المالية والإدارية وجهود العاملين بها.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أرقامًا قياسية للشهر العاشر على التوالى بالقياس إلى مثيله فى أى عام سابق، وذلك للشهر العاشر على التوالى من شهر يونيه 2020 وحتى مارس 2021، كما حققت ثلاثة أرقام قياسية فى كل من الربع الأول والثانى والثالث من العام المالى الحالى 2020 / 2021، لتحقق إجمالى نمو 24 % زيادة فى إجمالى الإيرادات والأرباح الاستثمارية لهذا العام، بإجمالى إيرادات وأرباح استثمارية بلغت مليارًا ومائة وتسعين مليونًا فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالي.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، كشف عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن غياب الرقابة على إيرادات ‏هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه ‏لا صحة لغياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، مُوضحةً أن هيئة الأوقاف ‏المصرية تخضع للرقابة بشِقيها المالى والقانوني، حيث يتم إعداد تقرير شهرى يتم تسليمه لمختلف الجهات ‏الرقابية لمراجعة حسابات الهيئة.‏

وشدد المركز الإعلامى على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها ‏بشكل أمثل فى الأغراض المخصصة لها، مُشيرةً إلى قيام الوزارة باستثمار مال الوقف على أسس علمية ‏واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة، لتحقيق أفضل عائد استثماري، وبما يسهم فى ‏خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف، وهو ما يترجم إلى أرقام قياسية فى ‏إيراداتها تعلن الهيئة عنها تباعاً‎.