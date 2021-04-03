الإسكان: تخصيص 21 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة لإقامة مصانع ومدارس وجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على اعتماد قائمة المركز المالى والحسابات الختامية للهيئة عن السنة المالية 2020/2019، كما استعرض تقرير إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمرانى والمجتمعات الجديدة، وتقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء، بالجهاز المركزى للمحاسبات، حيث توجه الدكتور عاصم الجزار، بالشكر للزملاء بالجهاز المركزى للمحاسبات، على جهودهم المبذولة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص 21 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (مصانع – مدارس – جامعة – مستشفى – مستشفى جامعى – مخبز – تجارى إدارى سكنى ترفيهى – غيرها)، وذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

وقال وزير الإسكان: فى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط خدمات صناعية، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعي غذائي، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض لإقامة مدرسة، ونشاط طبى، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى، وسكنى تجارى إدارى ترفيهى، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى إدارى.

وأضاف الوزير: فى مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى إدارى، وفى مدينة أخميم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط مخازن، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعى، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى جامعي، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مخبز، وفى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط سكنى تجارى ترفيهى إدارى.

وأشار الجزار، إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق أيضاً على استمرار تخصيص قطعة الارض بمساحة 50 فداناً، لإقامة مشروع الجامعة التكنولوجية بمدينة حدائق أكتوبر، بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التعليم العالى، بشرط موافاة الهيئة بمصادر تمويل المشروع، مع أخذ موافقات جهات الاختصاص (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 53 بتاريخ 2011/7/5 و طبقا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن)، وعلى أن يتم الحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص بالدولة، وطبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

ووافق مجلس الإدارة على تخصيص 8 وحدات (أرقام من 6 : 13) بالسوق التجارية الإدارية بمنطقة الإسكان القومي بالمجاورة الثالثة بالحى الأول، بمدينة قنا الجديدة، لصالح مأمورية الشهر العقاري، وكذا تخصيص قطعة الأرض الواقعة بحي الجامعات، بمدينة أسوان الجديدة، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتخصيص قطعة الأرض الكائنة بالمسافة البينية لقطعتى الأرض رقم 41، 42 بالقطاع الأول بمركز مدينة القاهرة الجديدة، لإقامة ملحق لمقر هيئة التنمية الصناعية، لصالح وزارة التجارة والصناعة،

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص عدد من المقار للشهر العقارى، لصالح وزارة العدل، وتشمل، الوحدات الإدارية أرقام (6،5،4،3،2) بالسوق التجارى بمنطقة الخدمات، بمدينة أخميم الجديدة، ومساحة 360 م2 بالدور الأرضى بالعمارة (155) إسكان إجتماعى منطقة الحرية بمنطقة 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، والوحدات الإدارية أرقام (9،8،7،6) مساحة 150م2 بالدور الأول بالمركز التجارى بالحى السابع، بمدينة برج العرب الجديدة، ومساحة (1114م2) بالدور الثانى بمبنى السوق التجارية بمنطقة 247 إسكان اجتماعى، بمدينة حدائق أكتوبر.