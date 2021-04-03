ارتفاع حرارة و"أتربة عالقة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع حتى الخميس 8 أبريل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال الفترة من السبت 3 أبريل حتى الخميس 8 أبريل المقبل، وجاءت على النحو التالي:
السبت 3 أبريل:
شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.
الأحد 4 أبريل:
ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من (3:8) درجة مئوية، مع نشاط للرياح على مناطق أقصى غرب البلاد.
الاثنين 5 أبريل:
أتربة عالقة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، وعلى مناطق أقصى غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال.
الثلاثاء 6 أبريل:
أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.
وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
الأربعاء 7 أبريل:
أتربة عالقة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري.
الخميس 8 أبريل:
أتربة عالقة نهارًا على مناطق القاهرة والوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق جنوب سيناء.
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