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رياح و شبورة صباحًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

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محمد اسماعيل - القاهرة - أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن هناك تكون للشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، إضافة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

القاهرة: 23 – 12

الإسكندرية: 21 – 13

مطروح: 21 – 12

المنصورة: 22 – 11

كاترين: 20 – 06

أسيوط: 25 – 10

الوادي الجديد: 26 – 10

أسوان: 28 – 15

حلايب: 25 – 19

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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