شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل خدمة العملاء بمياه كفرالشيخ فتره مسائيه بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة شركه مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، على عمل مراكز خدمة العملاء على مستوى المحافظه في الفترة المسائية وحتى الساعه السادسه مساء.

وقال إن ذلك يأتى فى إطار الإقبال الشديد من المواطنين على التعاقدات، بمراكز خدمة العملاء, إضافة إلى الضغط الشديد على مراكز خدمة العملاء، واهتماما من الشركه بالعملاء فى ظل الظروف الراهنة من جائحة كورونا، والارتقاء بمنظومة العمل بالشركه، وكسب رضاء العملاء من خلال العمل على سرعة حل مشكلاتهم وإنهاء طلباتهم فى اقل وقت .