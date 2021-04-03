مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الإسكندرية (صور وفيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«نفسى أقابل الرئيس عبدالفتاح السيسى واديله فانوس رمضان وسبحة علشان افرحه زى ما بيفرحنا على طول«،.. بهذه الجملة بدأ أندرو ابراهيم كمال، مسيحى يقطن في سيدى بشر شرق الإسكندرية حديثه عن ورشة روحانيات رمضان التي خصصها في منزله.

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

أندرو طالب في الصف الثانى الثانوى بمدرسة الرمل الثانوية بنين التابعة لادارة شرق التعليمية، قال لـ«المصرى اليوم»، أنه يحرص كل عام على إدخال البهجة والسرور على جيرانه وأصدقائه من المسلمين في منطقة سيدى بشر حيث يقوم بتصنيع فوانيس رمضان وعربات الفول الخاصة بالسحور والسبح وزينة رمضان في منزله الذي خصص جزء منه لعمل ورشة خاصة بهذه الاعمال، مشيراً إلى أنه يقوم بتصنيع الفوانيس وعربات الفول من مواد صديقة للبيئة بعد اعادة تدويرها بتكلفة بسيطة ليتم توزيعها على الجيران والاصدقاء مجاناً بدون أي مقابل.

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

وأضاف،أن الفوانيس وعربات الفول يتم تصنيعها من «قفصان» الرنجة وزجاجات المياه والمياه الغازية وكوبيات البلاستيك والخشب والكرتون المقوى، حيث يقوم باعادة تدويرها وتصميمها باشكال ومقاسات متنوعة ومختلفة ونغطيها بورق الفوم وقماش الخيامية المشهورة في شهر رمضان.

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

ولفت إلى أنه انتهى من تصميم 15 عربة فول وتبلغ تكلفة الواحدة 250 جنيه و20 فانوس باشكال مختلفة بتكلفة 10 جنيهات للفانوس الواحد، فضلاً عن مجموعات كثيرة من الفوانيس الخشبية الصغيرة لتقديمها هدايا للاطفال، مشيراً إلى أنها أصبحت عادة له منذ 11 عاماً ومستمر في تنفيذها كل عام دون انقطاع، متمنياً أن يساعده القدر في الاستمرار في هذة العادة وإدخال الفرحة والبهجة في نفوس المسلمين من جيرانه واصحابه، والذين أصبحوا ينتظرون منه الهدايا في رمضان وكذا في أعياد الكريسماس، فضلاً عن تصنيع 40 سبحة.

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

وأشار إلى أنه يقوم بتدريب الطلاب واصحابه واقاربه بورش صناعة فوانيس رمضان وبابا نويل، من مخلفات البيئة لإعادة تدويرها وجعلها صديقة البيئة .

واختتم أندرو حديثه بأمنيته بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاعطائه سبحه وفانوس رمضان، قائلاً: نفسى افرح الرئيس زى ما هو بيفرح مصر كلها.

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

مسيحى يحول منزله لورشة تصنيع فوانيس رمضان وخيامية من مواد صديقة البيئة فى الاسكندرية

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