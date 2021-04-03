شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف شمال سيناء تعلن ضوابط فتح المساجد في شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عن ضوابط فتح المساجد في شهر رمضان المبارك، وأداء صلاة التراويح في مختلف مساجد المحافظة والتي تبلغ 600 مسجدًا.

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام المديرية، علي تطبيق توجيهات وزارة الأوقاف وتعليمات محافظة شمال سيناء فيما يخص ضوابط صلاة التراويح خلال الشهر المبارك.

وأشار جمعة، علي عدم أقامة أي موائد رحمن في المساجد والساحات الملحقة بها، وعدم أقامة الدروس الدينية والمسابقات الرمضانية والأنشطة الدعوية، ومنع الاعتكاف والتواجد في المساجد في غير أوقات الصلاة، وحظر تشغيل مكبرات الصوت خلال صلاة التراويح.

وشدد جمعة علي التزام المساجد بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، وارتداء المصلين للكمامات الواقية وإحضار السجادة الشخصية والحفاظ علي التباعد الاجتماعي خلال الصلوات.

أعلن جمعة عن استمرار إغلاق دورات المياه، والمصلي الخاص بالسيدات ودور المناسبات، وعدم أقامة صلاة الجنازة في المساجد، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقها فور انتهاء الصلاة، وأن لا تزيد صلاتي العشاء والتراويح عن نصف ساعة.

قال جمعة، أنه سيتم إغلاق المساجد المخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد طبقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف وتعليمات محافظة شمال سيناء.