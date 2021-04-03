شكرا لقرائتكم خبر عن قبل شهر رمضان .. «التموين» تضبط مخابز سياحية ومحطات وقود بدون ترخيص بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان، والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ7 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 326 محضراً بمخالفات متنوعة.

في إدارة تموين العجمي، حررت الحملة قبل رمضان 96 محضر تنوعت بين 25 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و28 محضر عدم حمل شهادات صحية، و22 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و12 محضر للمخابز سياحية بدون ترخيص، و6 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضرين استخدام مطبوعات في تغليف مواد غذائية، ومحضر محطة تموين سيارات مخالفة.

وفى إدارة تموين غرب والجمرك أسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر شملت 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لمحطتين تموين سيارات مخالفين،و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 27 محضر شملت 13 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية،و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،ومحضرين المنفذين من منافذ مشروع جمعيتي مخالفين.

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة قبل دخول شهر رمضان 60 محضر شملت 24 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و17 محضر عدم حمل شهادات صحية، و14 محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضرين إدارة وتشغيل مخبزين سياحى بدون ترخيص، ومحضرين لمحطتين تموين سيارات مخالفين، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين العامرية حررت الحملة 55 محضر تنوعت بين 29 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و20 محضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين لبقالين تموين مخالفين.

وفى إدارة تموين برج العرب أسفرت الحملة عن تحرير 36 محضر تنوعت بين 8 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و12 محضر عدم حمل شهادات صحية،و13 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين إدارة وتشغيل مخبزين سياحى بدون ترخيص، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 27 محضر شملت 13 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن،و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر لثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفة،و5 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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