شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في شمال سيناء : شتوي دافئ وسطوع الشمس علي مدن المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود محافظة شمال سيناء طقس شتوي دافئ حيث تسطع الشمس على مختلف مدن المحافظة، فيما تشهد معظم مدن المحافظة رياح خفيفة، وشبورة مائية على مدن وسط سيناء خلال الصباح الباكر.

وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد في مختلف مديريات المحافظة المعنية، حيث أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة على قيام غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بمتابعة الظروف الجوية.

أشار المحافظ إلى استقرار الأحوال الجوية في مختلف مدن محافظة شمال سيناء.