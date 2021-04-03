شكرا لقرائتكم خبر عن بشارة : تيسيرات كبيرة للمنقولين من رفح والشيخ زويد بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، علي تقديم تيسيرات كبيرة للمنقولين من رفح والشيخ زويد، والمقيمين في تجمعات بمحافظة الإسماعيلية، نتيجة الحرب علي الإرهاب.

صرحت بذلك عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولي بشمال سيناء،حيث أكدت علي لقاء محافظ الإسماعيلية برفقة الشيخ محمد السيد الجغنة، بمكتبه في محافظة الاسماعلية لعرض مطالب المنقولين من رفح والشيخ زويد بالإسماعيلية.

وأضافت السواركة، أن المحافظ وافق علي تذليل كافة العقبات التي تقابل المنقولين من رفح والشيخ زويد، بجانب الاستعداد التام للقائهم دون أي ترتيبات مسبقة.

وجهت السواركة الشكر لمحافظ الإسماعيلية علي الجهود المبذولة لخدمة أهلنا من سيناء الذين أجبرتهم ظروف الحرب علي الإرهاب علي الإقامة في مختلف مراكز محافظة الإسماعيلية.