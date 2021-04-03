شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق نشب خلف المدينة الصناعية برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، السبت، تلقى اللواء حامد أحمد حامد رئيس المدينة إخطارا من عدد المواطنين يفيد بنشوب حريق في الظهير الصحراوي الغربي لتقسيم الشركة العامة وخلف منطقة المدينة الصناعية.

وعلى الفور تم ابلاغ قسم الحماية المدنية بقيادة المقدم احمد فؤاد وانتقلت القوه لموقع الحريق وتم التعامل وإخماد الحريق.

وأكد حامد على متابعة جميع أصحاب الورش واليارادات وتجار الخرده بالمنطقة المحيطة واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين .