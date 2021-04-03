شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم «كارو ودبابة».. وفاة شخص وإصابة 11 فى حوادث طرق بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين فى حوادث طرق متفرقة فى مراكز إيتاي البارود وإدكو ووادي النطرون فى محافظة البحيرة وتم نقلهم المصابين الى المستشفيات العامة فى المراكز المذكورة.

تلقت الأجهزة الأمنية فى محافظة البحيرة إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود باصطدام سيارة دبابة بـ«عربة كارو» أمام قرية العوامر التابعة للمركز، وأسفر الحادث عن وفاة «جمالات .ع .م» 65 سنة، وتم نقلها إلي تلاجة حفظ الموتي فى مستشفى إيتاي البارود المركزي، كما أصيب فى الحادث أيضًا 3 أشخاص آخرين بينهم أب ونجلته 3 سنوات، وتم نقلهم إلي ذات المستشفى للعلاج.

واستقبلت مستشفى إدكو المركزي 5 مصابين فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الدولي الساحلي فى نطاق المركز وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلي مستشفى إدكو المركزي لعمل الاسعافات اللازمة.

وشهد طريق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي السريع، فى نطاق مركز وادي النطرون، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نصف نقل عند الكيلو 133 إتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة وتم نقلهم إلي مستشفى وادي النطرون المركزي لعمل الاسعافات الأولية اللازمة.

وتوجد فى محافظة البحيرة عدد من الطرق السريعة وأهمها الطريق الدولي الساحلي وطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي والذي يطلق عليه اسم الطريق الصحراوي وطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي والذي يطلق عليه اسم الطريق الزراعي وطريق «وادي النطرون - العلمين» المعروف باسم طريق العلمين.

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