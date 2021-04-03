شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى السياحية والمناطق السكنية بمدينة الغردقة اليوم السبت وهي قرية شدوان ورويال ونسمة أمل ومجلس المدينة وتدعيم الموظفين وشارع باتا وذلك لمدة 5 ساعات من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

يُذكر أن قطاع كهرباء البحر الأحمر يقوم بالصيانة الدورية للمحولات بشكل دوري للمحافظة على عملها وعدم تعطلها.