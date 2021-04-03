شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار قبل رمضان .. تعرف على سعر الألبان في مصر اليوم السبت 3-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الألبان في الأسواق المصرية استقرار بمستهل التداول اليوم السبت 3-4-2021، بمعدل ربع جنيه في سعر كيلو اللبن البقرى ليسجل سعر يتراوح بين 6 جنيه وحتى 6.30 جنيه، وذلك قبل أيام من شهر رمضان كما انخفض سعر كيلو الجبنة الرومي بمعدل جنيه، و10 جنيهات في صفيحة الجبنة الطرية زنة 20 كيلو قائم.

وقبل أيام من قدوم رمضان، جاء سعر اللبن البقري حاليا من الموردين إلى المصانع الصغيرة ليتراوح من 6 جنيه وحتى 6.30 جنيه للكيلو، وذلك حسب أسعار بورصة الألبان البقرى على مستوى الجمهورية، حيث يشهد سعر الألبان البقرى ارتفاعات خلال الفترة الاخيرة.

وأرجع تجار سبب ارتفاع أسعار اللبن البقري حالياً قبل رمضان بشكل خاص، إلى أن شهرى فبراير ومارس من كل عام يعدان موسم تخزين الجبن الرومي، باعتبارها الأفضل جودة من حيث خامة اللبن بجانب أن كثير من مربي البقر الحلاب اتجهوا لتسمينه لبيعه للجزارين نظراً ارتفاع سعر الأعلاف بشكل عام.

كما يأت ضمن اسباب ارتفاع سعر اللبن البقرى، يكمن في أن الشركات الكبرى المصنعة لمنتجات الألبان تواجه عقبات لاستيراد اللبن البودرة نظراً لأزمة فيروس كورونا المستجد في أوروبا، ما اضطرهم إلى استخدام اللبن المحلى.

«المصرى اليوم« تنشر سعر الألبان في مصر اليوم السبت قبل أيام من رمضان:

اللبن الجاموسي يباع بالفنطاس (يزن ٥٠ كيلو)، وسعره من «زريبة المواشى) بـ٦٠٠ جنيه ما يعنى سعر الكيلو 11 جنيه، ثم يباع للمحلات بحوالي ٦٤٠ جنيه، أي حوالي 12 جنيه للكيلو، ثم يباع للمستهلك النهائي بـ١٥ جنيه للكيلو قابل للزيادة ويختلف من كل منطقة لأخرى.

سعر الجبنة يتفاوت حالياً، ويبلغ سعر صفيحة الجبنة سعة 20 كيلوجرام الطازجة «قائم» تتراوح من 500 جنيه إلى 640 جنيه حسب استخدام اللبن الجاموسى في صناعتها من عدمه وانخفض سعر الصفيحة بمعدل 10جنيهات أخرى، فيما تقل عن ذلك حال استخدام اللبن البقرى بديلا عن الجاموسى.

كما ساهم رمضان في انخفاض سعر الجبنة الرومى الطازجة جنيه ليسجل سعر الكيلو من 59 جنيه إلى 63 جنيه، ثم يضاف إلى سعر الكيلو 1.5 جنيه إلى 2 جنيه مقابل التخييش والتمليح حيث توضع على الرف لمدة 90 يوم وتقل في الوزن بمعدل 8 إلى 12%.

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