شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": خدمات البطاقات الإلكترونية لمن يسجل رقم المحمول على "دعم مصر" فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية التأكيد على استمرار استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر" لأصحاب بطاقات المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وذلك في إطار الحرص على تيسير وإتاحة كافة الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة ويسر، وأن عدم تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر" لن يضر أى مواطن أو مستفيد من منظومة السلع التموينية، ولكنه سيحرم المواطن نفسه من بعض المميزات وهى إتاحة الحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا، مثل: استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد وكذلك تغيير المحافظة لأخرى، وأنه بمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع "دعم مصر" وكتابة رقم المحمول فإنه تتم مراجعة الرقم مع الجهات المعنية فى الحال، للتأكد من أن الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة لدى شركات المِحمول أو باسم أحد أفراد الأسرة المقيدين على نفس البطاقة، وأنه فى حالة تبين أن الرقم صحيح يتم تسجيله فورا لصاحب البطاقة.

على جانب أخر انتهت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من صرف السلع المدعمة لبقالى التموين ومنافذ التوزيع ضمن مقررات شهر مارس الجارى ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات على نهاية الشهر حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع والمنتجات الغذائية، لصرف مقررات لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم الشركات الحكومية بتوفير المقررات لبقالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، كما يتم طرح السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%.