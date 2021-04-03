شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمل بمعبر رفح البري بشمال سيناء.. الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف السلطات المصرية، غدًا الأحد، العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء، في كلا الاتجاهين، لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت، للعطلة الأسبوعية.

وقالت مصادر متنوعة إن المعبر شهد الأسبوع الماضي تنقل 2973 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد 1353 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع عدد 1620 مسافرًا.