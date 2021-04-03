شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة الدولي يستقبل أولي الرحلات من لوكسمبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولي في الساعات الاولي من فجر اليوم السبت أولى الرحلات القادمة من مدينة لوكسمبورج وعلى متنها ١٣٨ سائحا حيث من المقرر أن يتم تسيير رحلة أسبوعيا إلى مطار الغردقة.

قد تم فحص شهادة تحليل pcr التي يحملها ركاب الرحلة وإجراء الكشف الطبى والتحاليل الفورية على الركاب الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل pcr وكذا تم إنهاء إجراءات الوصول وتقديم كافة التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا.

كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالورود والترحاب مع الإلتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين.