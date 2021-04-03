شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يصدق علي توفير 3 محولات و100 عمود إنارة لبئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء علي توفير 3 محولات جهد متوسط لمركز ومدينة بئر العبد، وذلك عن طريق جهاز تعمير شمال سيناء.

كما صدق المحافظ علي توفير عدد 100 عمود إنارة للطريق الدولي «العريش/القنطرة شرق»، وإدراج طريق « الفاطر /تفاحة» ببئر العبد بالخطة الاستثمارية لمجلس مدينة بئر العبد.

ووافق المحافظ علي إنشاء عدد 3 خزانات أرضية و 3 خزانات علوية بقري قاطية واقطية وأم عقبة، عن طريق منطقة التعمير بشمال سيناء.