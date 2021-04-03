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محافظ شمال سيناء يصدق علي توفير 3 محولات و100 عمود إنارة لبئر العبد

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء علي توفير 3 محولات جهد متوسط لمركز ومدينة بئر العبد، وذلك عن طريق جهاز تعمير شمال سيناء.

كما صدق المحافظ علي توفير عدد 100 عمود إنارة للطريق الدولي «العريش/القنطرة شرق»، وإدراج طريق « الفاطر /تفاحة» ببئر العبد بالخطة الاستثمارية لمجلس مدينة بئر العبد.

ووافق المحافظ علي إنشاء عدد 3 خزانات أرضية و 3 خزانات علوية بقري قاطية واقطية وأم عقبة، عن طريق منطقة التعمير بشمال سيناء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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