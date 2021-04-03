حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم السبت 3-4-2021 فى محافظة الإسكندرية ، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت 3-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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