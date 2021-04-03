شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 2 «رجل ونجله»، بإصابات متنوعة في انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها علي الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، وتم نقلهم للمستشفي للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها أمام قرية عمروية بمركز بئر العبد ، علي طريق "العريش/القنطرة شرق" ، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من، «محمد.ع.إ- 80 سنة»، من العريش، بجرح قطعي بالجبهة وجروح متعددة بفروة الرأس، ونجله« طارق.م.ع-43 سنة»، من العريش، بجرح قطعي أسفل العين اليمني وجرح قطعي بفروة الرأس.

تم نقل المصابين إلي مستشفي بئر العبد المركزي لتلقي العلاج اللازم عن طريق سيارة إسعاف، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.