شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح مهمة للحصول على فوائد الصيام.. أبرزها تجنب الإفطار بكمية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث اليوم الأثنين، نشرة طبية للدكتور سمير محمد سرور ، استشارى أمراض القلب، تتضمن مجموعة من النصائح الهامة وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم اذ يحتفل المسلمون كل عام لما يحمله من ثواب عظيم بأداء فريضة الصوم و التي تساعد على تقويم نفس كل مسلم.

وأوضحت النشرة الطبية أنه لكي يؤتي الصوم فوائده الصحية يجب أن يتبع المسلم بعض النصائح المهمة:

1- يجب الحرص على الحصول على كمية كافية من الماء والسوائل أثناء فترة الإفطار لتجنب الجفاف الذي قد يتسبب في مضاعفات مثل تخثر الدم وقصور في وظائف الكلى.

2- يجب الحصول على نسبة متوازنة من الفواكه والخضروات للحصول على الأملاح المعدنية والفيتامينات المطلوبة للجسم.

3- ينصح بتجنب الإفطار بكمية كبيرة أو بصورة مفاجئة ولكن أن تكون الوجبات بكميات مناسبة صحية.

4- يمكن استغلال شهر رمضان للمساعدة في الإقلاع عن التدخين والتخلص من أضراره.

5- يجب التذكير بأن يكون الطعام يحتوي على كمية متوازنة من الملح لأنه مرتبط بنسبة الماء في الجسم والشعور بالعطش وكذلك احتمالية التأثير على التحكم في أمراض مختلفة مثل إرتفاع ضغط الدم وضعف عضلة القلب.