%91 من القراء يؤيدون وقف عمل المصانع أسفل العقارات وفى حيز الكتل السكنية

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء، تحت عنوان: "هل تؤيد وقف عمل المصانع أسفل العقارات وفى حيز الكتل السكنية؟"، أيد 91% من القراء وقف عمل المصانع أسفل العقارات وفى حيز الكتل السكنية، بينما أيد 9% منهم فقط استمرار عملها أسفل العقارات السكنية.

وأيد 91% من القراء، وقف عمل المصانع أسفل العقارات وفى حيز الكتل السكنية، فيما أيد 9% منهم استمرار عملها أسفل العقارات السكنية.



