شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان نتائج امتحانات طلاب النقل المجمعة لشهر مارس خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج الامتحان المجمع لطلاب النقل لشهر مارس 2021، سوف تظهر في المدارس خلال أيام، موضحة أن نتيجة امتحان مارس وأبريل ومايو تحسب للطالب متوسط هذه الاختبارات الثلاثة وتضاف لدرجة الترم الأول وتحسب النتيجة النهائية للطالب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أن مواعيد امتحانات شهر أبريل لطلاب النقل، جاءت كالتالى: يوم الإثنين 26 أبريل 2021 يعقد الامتحان المجمع لطلاب الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى، والثلاثاء 27 أبريل يمتحن طلاب الصف السادس الابتدائى، والأربعاء 28 أبريل الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى.

وأوضحت الوزارة، أنه نظرًا لتزامن عقد امتحان طلاب الصف الرابع الابتدائى وطلاب الصف الأول الإعدادى والذى كان مقررا عقده يوم الأحد الموافق 25 أبريل طبقا للكتاب الدورى رقم 5 بتاريخ 8 مارس 2021 بشأن آلية استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية لطلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية، مع عيد الأخوة المسيحيين فقد تقرر تعديل مواعيد امتحانات شهر أبريل.