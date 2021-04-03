"كورونا" في 24 ساعة| تراجع الإصابات في مصر.. و رد فعل نادر بعد تلقي اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 43 حالة جديدة.

وقال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن جميع اللقاحات حصلت على موافقة الطواريء، ومرت بمراحل الاختبارات أثناء التصنيع والمراحل الإكلينكية كاملة بشأن الكفاءة والفعالية، مؤكدأ أن أى دواء يصل مصر، يستغرق أسبوعين في هيئة الدواء المصرية، ويتم إجراء جميع مراحل الاختبار عليه.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

43 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

خاص- نادية مصطفى تكشف حقيقة تدهور حالة هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

الداخلية: تحصيل 11 ألف غرامة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

أمريكا تسمح للحاصلين على التطعيم الكامل بلقاح كورونا بالسفر داخليا وخارجيا

جونسون آند جونسون تختبر لقاحها على الشباب

أمريكا تتجاوز 100 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا

قد يظهر بعد 7 أيام من التطعيم.. رد فعل نادر بعد تلقي لقاح كورونا

الصحة: لقاحات كورونا مرت بالاختبارات وحصلت على موافقة الطواريء

السعودية تعلن عن أكبر معدل إصابة يومي بكورونا منذ 10 سبتمبر

كورونا في سوريا.. قوائم انتظار وعناية مركزة مكتظة بالمصابين

كورونا يتسبب في إغلاق 11 مسجدًا في السعودية

بايدن: أمريكا حققت رقماً قياسياً جديداً في التلقيح بالتطعيمات المضادة لكورونا

أول ناقلة إماراتية توصل جرعات لقاح كورونا إلى 50 وجهة

بريطانيا ترصد عشرات الإصابات بتجلط الدم بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

"هل يُصبح كالإنفلونزا؟".. عالم بريطاني يكشف مستقبل "كورونا"

مضاعفات ما بعد الشفاء.. زيادة معدلات تلف الأعضاء بعد التعافي من كورونا

الكرملين يكشف الوضع الصحي لبوتين بعد تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أذربيجان تسجل 1361 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

‏البيت الأبيض: لدينا ما يكفي لتطعيم جميع الأمريكيين حتى نهاية مايو​