شكرا لقرائتكم خبر عن لا تعرف المستحيل.. الطالبة آية حمادة بطلة الجمهورية لرفع الأثقال للمكفوفين 3 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعددت النماذج المضيئة التى تتربى بالقرى المصرية وتخرج للنور لتصل للعالمية، ولا تعوقها الظروف الصعبة التى تمر بها، ومن بين هؤلاء آية حمادة ابنة قرية الكفر الجديد التابعة لمركز كفر الشيخ، داخل منزل بسيط وبدائى مكون من طابق واحد، تربت الطالبة آية حمادة وأشقاؤها الثلاثة، والتى استطاعت أن تحصل على بطولة العالم فى رفع الأثقال، بقريتها العام قبل الماضى، وتحصل على بطولة الجمهورية فى رفع الأثقال للمكفوفين للمرة الثالثة على التوالى.

آية محمد حمادة، طالبة بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة النور للمكفوفين بكفر الشيخ، حصلت على بطولة الجمهورية وكأس البطولة التى أقيمت ببورسعيد، وحصلت عام 2019 على 8 ميداليات فى بطولة العالم للمكفوفين "6 ذهبية، وميدالية فضية وميدالية برونزية"، ووالدها يعمل فلاحاً ووالدتها ربة منزل، ولديها شقيقان شيماء 18 سنة حاصلة على دبلوم المدارس التجارية، والسيد 16 سنة، كان طالبا فى المعهد الأزهرى لم يكمل تعليمه حتى الصف السادس الابتدائي، وهى الوحيدة التى وُلدت كفيفة فى أسرتها.

وقال حمادة محمد على، والد آية، إنه فلاح بسيط يعمل باليومية، وهناك أيام لا يجد عملاً، ويحمد الله على حياته، وكل أمله أن تحقق آية ما تريده، مؤكداً أنه كان لا يعرف اللعبة التى مارستها آية وحققت خلالها بطولة الجمهورية وبطولة العالم، ولا يعلم شيئا عن هذا العالم إلا سعيه وراء الرزق ليوفر لأسرته ما تحتاجه.

وأضاف والد آية، لـ"الخليج 365"، أن نجلته طلبت منه أن يدعو لها فحقق الله أملها فى بطولة الجمهورية 3 مرات وآخرها منذ ساعات، وأصبحت بطلة مصر وبطلة العالم، ومهما وصف فرحته بها فلن توصف، مؤكداً أنهم يعيشون فى بيت قديم ويحمد الله على ذلك، ولا يريد إلا الستر .

وأكدت والدة آية حمادة أن لديها 3 أبناء، آية أعزهم وأفضلهم، لأنها الوحيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة فى الأسرة، ومطيعة، وأنها تحرص على مرافقتها يوم الأحد لمدرسة النور، وتعود يوم الخميس لتأخذها، مشيرة إلى أنها قالت لها إنها ستشارك فى البطولة على مستوى الجمهورية، فشجعتها، وحققت بطولة الجمهورية وبطولة العالم، ولم نكن نصدق أنها تحقق ذلك.

وأضافت والدة آية أنها تتمنى أن ترفع آية علم مصر فى كل دول العالم عدة مرات، مشيرة إلى أنها قاست كثيرا فى حياتها، وارتضت بالقليل مع زوجها المكافح، أعانه الله، فكافأه الله بحصول نجلتها على بطولات لم تتوقع أن تحصل عليها.

وقالت آية حمادة إنها شاركت فى 3 مسابقات على مستوى مصر ومنذ مشاركتها فى العام الأول وحصلت على الميدالية الذهبية، وحصلت على بطولة العالم، وفازت بـ8 ميداليات، مؤكدة أن ثقتها فى الله وفى نفسها، وفى مدربيها، وحب الناس، دفعتها للفوز بالميداليات.

وأكدت آية أن والدتها سر تفوقها، فهى التى تنتقل معها فى كل مكان تتوجه إليها، فتجدها بمدرسة النور للمكفوفين بكفر الشيخ لاستلامها ومرافقتها لمنزلهم بقرية الكفر الجديد، وهى التى ترافقها للمدرسة يوم الأحد من كل أسبوع، فهى سر قوتها وثقتها بنفسها.

وأكدت آية أن والدتها فرحت كثيراً بما حققته من ميداليات، وقالت لها: "فرحتينى ربنا يفرحك ويسعدك ويدخلك جنته ويرضى عنك يابنتى ألف مبروك وربنا يعلى اسمك كمان وكمان".

وأضافت آية أنها تؤكد للمكفوفين أن بداخلهم طاقة لا توجد لدى نظرائهم من المبصرين، ولابد من استغلالها فى كل ما هو مفيد، وعليهم عدم اليأس، ومن لديه طاقة وموهبة لابد من إظهارها.

وقالت آية إن ما يحزنها أنه لا يوجد "جيم" للتدرب به حتى لا ينزل مستواها، وعندما توجهت لجيم خاص لتدرب به طلبوا منها 600 جنيه، وهى لا تملك أى مليم من هذا المبلغ، خاصة أن والدها عامل باليومية، ومنزلهم بسيط بدائى، ولم يكن يتوقع أحد أن يخرج من ذلك البيت البسيط بطلة للعالم، فبرغم بدائيته وبساطته إلا أنه مليء بالحب، مؤكدة أنها تستعد لبطولة العالم فى جورجيا بعد حوالى 5 أشهر.



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