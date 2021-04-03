شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تحذر من سرقة التيار لإنارة زينة رمضان.. وتؤكد: العقوبة تصل للحبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الغرامة التى يحددها قانون الكهرباء على سارقي التيار الكهربائي يتم تطبيقها على جميع المخالفين سواء خلال شهر رمضان أو غيره.

وأضاف "حمزة" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء ومباحث شرطة الكهرباء تكثف من حمالات ضبط المخالفين خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن غرامة سرقات التيار الكهربائي وفقا لقانون الكهرباء تكون كالاتى:



1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".



2- غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام"..



3- يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إذا وجد مبالغة فى قيمة الغرامة.



4- فى حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائى الذى تم تحرير يجرى تحويل المحضر للنيابة وتصل العقوبة إلى الحبس فى حالة عدم التصالح.



5- إذا جرى تحويل المحضر للنيابة يتم تقديم طلب للتصالح ودفع الغرامة كاملة لتجنب توقيع عقوبة الحبس.