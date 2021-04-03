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تعرف على محور الفردوس وأهم الطرق التى يربطها بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - تسهد العاصمة إنشاء شريان جديد لحل المشاكل المرورية التى عانت منها محافظة القاهرة، والقضاء نهائيا عليها، وهو محور الفردوس ويعرض اليوم أهم المعلومات عن المحور.
 

1- طول المحور 8.6 كم وعرضه من 3 إلى 4 حارات مرورية بكل اتجاه .

2- يتم إنشاؤه بتكلفة تقديرية 1.2 مليار جنيه.

3- يبدأ المحور من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفى السيد .

4- يمر وتقاطع سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبرى أحمد سعيد ثم شارع أحمد سعيد متقاطعاً مع شارع العباسية وشارع السرجانى وميدان تاكى وميدان الفردوس وأسفل كوبرى الفردوس .

5 - كما يمر بطريق صلاح سالم ثم محور الأوتوستراد وماراً بشارع الطيران بحى منشأة ناصر وبعض الوحدات العسكرية بأخر شارع الطيران .

6- يمتد حتى كوبرى إعمار وامتداد محور المشير وماراً بمنطقة الجبل الأحمر العسكرية ومتقاطعاً علوياً فوق كوبرى امتداد محور المشير حتى ربطه مع شارع سبيل المؤمنين بجوار هيئة الاستثمار.

7- يمر المحور بشارع ابن قنصوة متقاطعاً مع محور الأوتوستراد عبر كوبري متعدد الاتجاهات، وماراً بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، وامتداده حتى ربطه على امتداد محور المشير طنطاوي.

8- المحور على بعد نحو 300 متر من مقابر المماليك.

9- يساهم المحور في نقل الحركة المرورية المتبادلة بين وسط القاهرة وكل من الطريق الدائري ومدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر.

10- تم إنشاء سور خارجى للمقابر بطول المحور عقب التوسعة مع الحفاظ على الطابع المعماري للمنطقة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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