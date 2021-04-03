شكرا لقرائتكم خبر عن راعي كنيسة بإسنا يتبرع بوجبات طعام ومبلغ مالي لأسرة بدون مأوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجسيداً لروح الوحدة الوطنية السائدة بين جموع المصريين والنسيج الوطني الواحد ومدى الود بين المسلم والقبطي، تبرع القس هارون صموئيل، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بوجبات طعام ومبلغ مالي، لأسرة مكونة من أب وثلاثة أبناء يفترشون الشارع بعد أفتقادهم لمأوى أو سكن بجنوب الاقصر .

ترجع الواقعة لاضطرار «أ.ا»، 50 عاماً وبناته الثلاثة حسناء 18 عامًا، دعاء 16 سنة، وآية 10 سنوات، لافتراش الشارع بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، بعد مرض الأب إثر إصابته بالغضروف وصعوبة عودته للعمل، كما رفضت أسرة زوجته المتوفية استقبال البنات الثلاثة، إلى جانب رفض شقيقته إقامته وبناته بذات المنزل بسبب حدوث مشكلات بين أطفال الأب وشقيقته، حسبما قال الأب.

وطالب راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا، جنوب الاقصر بضرورة توفير مسكن يأوي بناته الثلاثة، ويحميهم من صقيع البرد والتشرد وتوفير حياة كريمة لهم.