شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى العنب خلال شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر أبريل.



وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين فى الآتى:

1- إجراء عملية التطويش للأفرع (120 – 150سم) مع إجراء التطويش للأفرع الثانوية عندما يصل طولها إلى (20 -30 سم) .

2- تربيط الفروع ورفعها على السلك بإستخدام البلاستك.

3- عدم تركيز مبيدات الرش حتى لا تؤدى إلى احتراق الأوراق.

4- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة.

5- الاستمرار فى إزالة السرطانات.

6- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

7-مقاومة و علاج النيماتودا مباشرة في العنب السبريور.

8- زيادة عدد الخراطيم الي 2خرطوم بدل من خرطوم و احد.



9- تسميد أشجار العنب التى تروى بالتنقيط

الرىة الاولى – يضاف 2ك سلفات نشادر.

10- الرية الثانية - يضاف 4ك سماد مركب 19 – 19 – 19.

11- الرية الثالثة - يضاف 4ك سلفات بوتاسيوم.

12- الرية الربعة - يضاف 2 لتر حامض أمينى للفدان مدة شهر.

13- يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر.

14- يضاف 2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 2 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم.

15- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار و يكرر و يتم كما يأتى 150جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص) .

16- برنامج الرى فى السنة الأولى 8 لتر/ يوم و الثانية 14 لتر/ يوم و الثالثة 18 لتر/ يوم و الرابعة 20 لتر/ يوم .

17- يتم الرى اليومى لمدة ساعة، 30 دقيقة رى بدون تسميد و20 دقيقة رى بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد .



18-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء.

19-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة -موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.

20-الرش الوقائى ضد دودة ثمار العنب بــ ريلدان 100 سنتيمتر مكعب /100 لتر ماء- سايدون بمعدل 200 سنتيمتر مكعب / 100 لتر ماء- آثيون 250 سنتيمتر مكعب /100 لتر ماء ويكرر كل 3 أسابيع.

21-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الاصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3سم / لتر ماء.

22-مكافحة الاكاروسات برش فيرتيميك 1سم / لتر ماء +مادة ناشرة - رش اباماكس بمعدل 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.