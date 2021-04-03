شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى العنب خلال شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر أبريل.
1- إجراء عملية التطويش للأفرع (120 – 150سم) مع إجراء التطويش للأفرع الثانوية عندما يصل طولها إلى (20 -30 سم) .
2- تربيط الفروع ورفعها على السلك بإستخدام البلاستك.
3- عدم تركيز مبيدات الرش حتى لا تؤدى إلى احتراق الأوراق.
4- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة.
5- الاستمرار فى إزالة السرطانات.
6- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
7-مقاومة و علاج النيماتودا مباشرة في العنب السبريور.
8- زيادة عدد الخراطيم الي 2خرطوم بدل من خرطوم و احد.
9- تسميد أشجار العنب التى تروى بالتنقيط
الرىة الاولى – يضاف 2ك سلفات نشادر.
10- الرية الثانية - يضاف 4ك سماد مركب 19 – 19 – 19.
11- الرية الثالثة - يضاف 4ك سلفات بوتاسيوم.
12- الرية الربعة - يضاف 2 لتر حامض أمينى للفدان مدة شهر.
13- يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر.
14- يضاف 2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 2 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم.
15- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار و يكرر و يتم كما يأتى 150جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص) .
16- برنامج الرى فى السنة الأولى 8 لتر/ يوم و الثانية 14 لتر/ يوم و الثالثة 18 لتر/ يوم و الرابعة 20 لتر/ يوم .
17- يتم الرى اليومى لمدة ساعة، 30 دقيقة رى بدون تسميد و20 دقيقة رى بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد .
18-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء.
19-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة -موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.
20-الرش الوقائى ضد دودة ثمار العنب بــ ريلدان 100 سنتيمتر مكعب /100 لتر ماء- سايدون بمعدل 200 سنتيمتر مكعب / 100 لتر ماء- آثيون 250 سنتيمتر مكعب /100 لتر ماء ويكرر كل 3 أسابيع.
21-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الاصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3سم / لتر ماء.
22-مكافحة الاكاروسات برش فيرتيميك 1سم / لتر ماء +مادة ناشرة - رش اباماكس بمعدل 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.