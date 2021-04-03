"الداخلية" تضبط المتهم بشنق كلب في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب بالضرب حتى فارق الحياة.. وضبط مرتكب الواقعة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن صور يظهر خلالها أحد الأشخاص يقوم بالتعدى على كلب ضال بالضرب وتعليقه بواسطة حبل حتى فارق الحياة بمنطقة المقطم بالقاهرة.

وفى وقت لاحق حضر لقسم شرطة المقطم أحد الأشخاص (رئيس إحدى جمعيات رعاية الحيوان - كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، وقدم بلاغًا بذات المضمون ضد مرتكب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه وتبين أنه (حارس عقار - كائن بدائرة القسم).. وبمواجهته أقر بإتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.