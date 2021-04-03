اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد "الجلد العقدي" و"جدري الأغنام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام في 27 محافظة اعتبارًا من اليوم السبت.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة ومديريات الطب البيطري في كافة المحافظات قامت وبالتنسيق مع المحافظين والإدارات المحلية والأوقاف للتحصين بكل القرى من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومتابعة من خلال غرف عمليات في كل محافظة.

ووفرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مسلتزمات الحملة القومية من لقاحات وسرنجات وأدوات حماية شخصية للقائمين بالتحصين ووقود وخلافه.​