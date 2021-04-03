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ضياء رشوان يوجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بعد انتخابه نقيبًا للصحفيين

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين الشكر للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بعد انتخابه نقيبا لدورة جديدة.

وقال رشوان، في تصريحات عقب إعلان فوزه رسميا بمنصب النقيب، "تشرفت بنيل ثقة زملائي وسنكون على قدر المسئولية لدعم أعضاء الجمعية العمومية."

وأضاف "سنواصل الجهد ولن نتوقف عن مساندة كل الزملاء في الأزمات التي تواجههم خصوصا في ظل أزمة التي يعاني منها الجميع"، مؤكدا أن المهنة تواجه الكثير من التحديات وأن مواجهتها بتضافر جهود جميع الزملاء.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين بحصوله على 1965 صوتا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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