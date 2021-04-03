شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنتهى من إعادة تأهيل 20 جرارًا للعمل بقطارات البضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد الانتهاء من إعادة تأهيل وإصلاح 20 جرارًا وإدخالهم الخدمة للعمل فى قطاع البضائع ضمن 81 جرارًا، كما استقبلت هيئة السكة الحديد من صفقة الجرارات الأمريكية 110 جرار جديد على 6 دفعات، وذلك ضمن تعاقد هيئة السكة الحديد على تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 81 جرار آخرين خارج الخدمة مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية.

وبدأت هيئة السكة الحديد فى إدخال هذه الجرارات الجديدة الخدمة فى قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد، لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، حيث يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة.

يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 602 مليون دولار.