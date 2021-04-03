شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تستعد للشبورة المحتملة بتنشيط غرف عملياتها فى مختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الإدارة العامة للمرور بغرف عمليات نشطة لمواجهة سوء الطقس المتوقع أن تشهده غالبية المحافظات فى هذه الأونة سواء تمثل ذلك فى شبورة مائية أو انتشار الرياح المحكملة للأتربة أو غير ذلك.

وبشكل خاص استعدت الإدارة العامة للمرور، لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، بعد توقعات الأرصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة.

وتنسق غرفة العمليات على مدار الساعة مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة كبيرة لمواجهة آثار الطقس السئ، ومتابعة حركة السيارات والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث سير.

وأوصت الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة ومنها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية ما يلزم للتوقف.

وحرصت" المرور" على تشغيل سيارات الإغاثة بكافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لمواجهة أى طارئ وإخطار معغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.