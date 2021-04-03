شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق "الأطباء": تصنيع لقاح كورونا محليا يُسرع تلقيح 70% من المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن الاتجاه إلى تصنيع لقاح كورونا محليا، يسرع من عمليات تلقيح كافة المواطنين، حيث أن توفير الشركات المصنعة لاحتياجات كل دولة بشكل كامل أمر يصعب تحقيقه، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى تلقيح 70 مليون مواطن كحد أدنى لتحقيق نسبة من الأمان والحد من استمرار انتشار الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف القاضي، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: تلقيح 70% من سكان العالم يحول الفيروس إلى آخر أقل خطوره، وأشبه بفيروس الإنفلونزا الموسمى، ومن ثم إنتهاء الجائحة، كما أن التصنيع للقاح فى مصر يجعلها مركزا للتوزيع، استغلالا لموقع مصر كدولة مركزية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي سيساهم بشكل كبير فى التوسع فى عمليات التوزيع، والذى سيسنعكس بدوره اقتصاديا على الدولة.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قد أعلنت أنه سيتم توقيع اتفاقية مع شركة (سينوفاك) الصينية لبدء تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد فى مصر، وذلك من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لافته إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أرسلت خبراء دوليين لتقييم أداء مصانع شركة "فاكسيرا" تمهيدًا لبدء التصنيع فى مصر والتصدير للدول الأفريقية.