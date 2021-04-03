شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة: موكب نقل المومياوات الملكية تم التجهيز له قبل عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة انه يتم التجهير للحدث الضخم وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير الى متحف الحضارة قبل عامين وحتى قبل دمج وزارتى السياحة والاثار مشيرا الى ان هذا الحدث اشترك فيه جميع الجهات بالدولة وسيتم ترجمة الحدث الى 14 لغة ويستغرق 45 دقيقة ويتضمن فعاليات فنية وتثقيفية وتشويقية مؤكدا على ان سيكون هناك خصم 50%لجميع الزائرين لمتحف الحضارة حتى يوم 18 إبريل الجارى .

وتابع رئيس هيئة تنشيط السياحة خلال لقائة في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى تقدمة الإعلامية دينا عبد الكريم والاعلامى حسام الدين حسين ان مصر تقدمت تسعة مراكز في التنافسية العالمية للسياحة من عام 2017الى عام 2019 مضيفا ان مصر في المراكز الخمس الأولى لإختيارات وجهة السائحين حول العالم .

وواصل رئيس هيئة تنشيط السياحة قائلا ان متحف الحضارة يضم تكنولوجيات عرض هي الاحدث في العالم مضيفا انه تم إطلاق 150 حملة توعية بأهمية الترويج السياحى