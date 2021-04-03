شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى «القومي للحضارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت وزارة الداخلية إستعداداتها لتأمين نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى في التحرير إلى المتحق لقومى للحضارة المصرية في الفسطاط .

قالت الداخلية في بيان لها صباح السبت :«في إطار تأمين الحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مروراً بشارع كورنيش النيل، فقد أنهت وزارة الداخلية إستعداداتها لتأمين ذلك الحدث العالمى من خلال إجراءات مكثفة لتأمين خط سير موكب المومياوات الملكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمتد الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بخط سير المومياوات، والدفع بقوات التدخل السريع للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة».

واضافت :«إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بكافة الطرق والمحاور المحيطة بمنطقة الحدث،كما تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد اليوم السبت 3 الجارى من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً».

وتابعت :«انه سيتم غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء في الإتجاة القادم من الجيزة»

كما سيتم غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الإحتفال، وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر – حلوان) في إتجاه ميدان أثر النبى، وكذا غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التي تؤدى إلى ميدان أثر النبى،وغلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9مساءا وسيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).