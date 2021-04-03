شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وشبورة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 3 أبريل على القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت 3 إبريل 2021، حيث تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء .

ويسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وطقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، بينما يكون باردا على كافة الانحاء ليلا.

ومتوقع أن تبلغ أعلى درجة حرارة (العظمى) على أسوان وابوسمبل وشلاتين حيث تبلغ 28 درجة بينما تكون أقل درجة (الصغرى) على سانت كاترين حيث تبلغ 6 درجات مئوية.

- وفيما يلي درجات الحرارة السبت 3 إبريل 2021 المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -