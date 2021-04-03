شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من موكب نقل المومياوات .. حواس يكشف أسرار الملوك: أحدهم مات مذبوحا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، تفاصيل 22 مومياء ملكية من بينهم 4 ملكات التي يتم نقلها من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، وقال ان الملكة حتشبسوت التي كانت «تخينة» وماتت وسنها 55 سنة، بمرض السرطان، نافيا بانها مات مقتولة.

وأكد حواس- في مداخلة هاتفية مساء الجمعة على قناة «Extra News»- ان الملك رمسيس الثالث مات مقتول مذبوحا بسكين حامية من شخص قادم له من الخلف، أما رمسيس الثاني كان يعاني من مرض تصلب الشرايين، والملك رمسيس الخامس فقد مات بمرض بالجدري.

وقال عالم الآثار، إن نقل المومياوات من متحف التحرير إلى متحف الحضارة حدث عالمي كبير، يشاهد العالم كله استقرار ملوك الفراعنة في قاعة تشبه المقبرة، مؤكدا بان الدولة استعدت جيدا لهذا الحدث منذ فترة طويلة وان أزمة فيروس كورونا، تسببت في تأجيل الحدث الضخم.

يذكر ان نقل أن 22 مومياء ملكية من التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط، حدث عالمي يتم تغطيته من 400 قناة عالمية، وبحضور كبير من الشخصيات العامة والفنانين.

يتحرك الموكب بعد ظهر اليوم السبت، من متحف التحرير مرورا بكورنيش النيل إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط في القاهرة.