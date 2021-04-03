شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 2 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب استقرارا في محال الصاغة وأسواق المال وأيضا في البورصات العالمية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 2 أبريل.

تواصل «المصري اليوم» في تقديم خدماتها للقراء وتستعرض أسعار اعيرة الذهب 18 و21 و24 في الأسواق المصري وأيضا سعر الجنيه الذهب التي في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 2- 4- 2021 .

سعر جرام الذهب عيار 24 في نهاية تعاملات اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 862 إلى 864 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 21

هو الأكثر مبيعا محالات الصاغة المصرية وسعر الذهب يتراوح 754 و756 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

هو الجرام الذي شهد زيادة في نهاية معاملات مساء أمس واستقر سعره اليوم بين 646 إلى 648 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة.

الجنيه الذهب استقر سعره في تعاملات اليوم الجمعة في البورصات العالمية بين 6032 وإلي و6048 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة

سعر كيلو الذهب يتراوح بين 861714 إلى 864000 جنيهًا.

سعر الأونصة في نهاية اليوم 4 أبريل

سعر الأونصة في نهاية تعاملات اليوم الجمعة يتراوح بين 26799 إلى 26870 جنيهًا.

الذهب في مصر يختلف أسعاره من محل صاغة إلى آخر، حسب المصنعية المحال، كما تختلف أسعار المصنعية من محافظة إلى أخرى، وأيضا من تاجر إلى آخر بنسبة تتراوح بين 7% إلى و10% من سعر جرام الذهب.

يذكر حالة من التذبذب تشهدها أسعار الذهب تشهد بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترات الأخيرة، بسبب تأثر الأسواق بتفشي فيروس كورونا، ووصل سعر جرام الذهب إلى أعلى ارتفاع في تاريخه خلال شهر أغسطس الماضي، بعد ان تخطى عيار 24 إلى الف جنيه.